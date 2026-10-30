Especialistas de Dinamarca, Colombia, Estados Unidos y México participan en el II Simposio Internacional de la Guayaba, un encuentro dedicado al intercambio de conocimientos sobre innovación agrícola, técnicas de producción y alternativas para fortalecer la comercialización del fruto en mercados nacionales e internacionales.

El encuentro celebrado en Aguascalientes reúne a expertos y productores para abordar temas relacionados con la tecnificación de cultivos, el aprovechamiento de la guayaba y las oportunidades de exportación, particularmente hacia Estados Unidos y Canadá.

Durante la inauguración, la gobernadora Tere Jiménez planteó la necesidad de explorar nuevas alternativas de consumo y comercialización, entre ellas la incorporación de la guayaba a las cooperativas escolares, como una opción para ampliar su presencia en el mercado.

En el marco del simposio también se abordó la Declaración de Protección de la Indicación Geográfica de la guayaba de Calvillo, otorgada en mayo por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El alcalde Daniel Romo Urrutia señaló que este reconocimiento distingue la procedencia y las características del fruto cultivado en el municipio.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Isidoro Armendáriz, informó sobre los programas estatales destinados a la tecnificación de cultivos, el mejoramiento de infraestructura agrícola, la instalación de mallas antigranizo y el desarrollo de procesos agroindustriales.

Como parte del contexto productivo, se dio a conocer que Calvillo ocupa el segundo lugar nacional en producción de guayaba, con más de 4 mil hectáreas cultivadas y una cosecha promedio de 88 mil toneladas anuales. De esta actividad dependen alrededor de 2 mil 500 familias del municipio.

El II Simposio Internacional de la Guayaba constituye un espacio de intercambio de experiencias entre especialistas de distintos países y productores locales, con temas enfocados en los procesos agrícolas, la innovación y las posibilidades de diversificar los mercados de este producto.