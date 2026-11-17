Rafael Oliver López López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Ante el amago de productores agrícolas de bloquear este martes en 25 puntos carreteros de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, aseguró que estos no tienen motivos para afectar a la población ya que existe un diálogo abierto para atender sus demandas.

«Entonces sí, creemos también que hay -porque ellos no los han manifestado- algunas demandas de los estados pendientes, pero la mesa para atender a los productores está abierta permanentemente, tanto en SADER como en la Secretaría de Gobernación. Entonces no tendrían por qué hacer estas movilizaciones, puesto que estamos en toda la disposición siempre de atenderlos.

«Todos los productores están siendo atendidos, sin intermediarios. Si hay dirigentes que quieren tener mesa con nosotros, lo hacemos de inmediato, y hay toda la disposición de nosotros para hacerlo. Nuestra responsabilidad es escuchar y atender a todas y a todos. Y pues repito, reitero, que nosotros respetamos la libre manifestación, pero también tenemos que defender los derechos de la ciudadanía que transita por esos lugares. Entonces, en resumen, no hay necesidad de bloquear ni de afectar a la población, porque existen canales de diálogo abiertos y siempre la disposición institucional para encontrar soluciones», comentó Rosa Icela en conferencia mañanera.

Organizaciones de productores agrícolas anunciaron bloqueos para este martes en 25 puntos carreteros de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco, en protesta por el incumplimiento de los acuerdos establecidos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) el 22 de octubre pasado.

Las agrupaciones señalaron que los campesinos habían otorgado un voto de confianza a las autoridades y suspendido una movilización prevista para el 27 de octubre; sin embargo, aseguraron que sus demandas seguían sin respuesta.

Entre sus principales exigencias estaban garantizar apoyos directos para mantener la rentabilidad de los productores de maíz, cubrir los pagos pendientes del trigo del ciclo otoño-invierno 2024-2025 y del maíz del ciclo primavera-verano 2026, aplicar el seguro agrícola en zonas siniestradas y hacer retroactiva la cuota energética.

También demandaron eliminar los lineamientos que, afirmaron, impedían la inscripción al Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA) 2027, o establecer mecanismos para cumplirlos ante las deficiencias de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la SADER y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, exigieron garantizar el acceso al programa de precio justo para el trigo y el maíz, así como incluir el maíz amarillo no transgénico para consumo humano en los esquemas de apoyo.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Secretaria de Gobernación reconoció que las movilizaciones de este martes se deben a la «tensión» que ha habido con productores de maíz blanco de la zona del Bajío.

«Tenemos conocimiento de que hay una movilización, han anunciado que para el día de hoy. esto es productores de maíz blanco del Bajío. Entonces sí, estamos pendientes de decirles que ha habido pláticas con ellos, pero lo más importante, más que la propia mesa de trabajo, lo que ha habido es tensión para los productores de aquellas zonas, fundamentalmente son algunos liderazgos que están convocando a movilizaciones el día de hoy en los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro», agregó.