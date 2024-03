Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La producción petrolera en México volvió a retroceder en febrero pasado.

A pesar de la promesa presidencial de que en este año se estarían produciendo más de 2 millones de barriles de petróleo crudo, las cifras exponen que la producción volvió a tener una caída a niveles que no se veían desde 1979.

Y es que para febrero, última estadística disponible, se observa una producción de un millón 597 mil barriles diarios, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Con dicha cifra se rompió la tendencia de la estabilización en la producción en 1.6 millones de barriles que se había dado durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador, pues tan solo en enero, la producción todavía fue de un millón 601 mil barriles diarios.

Desde octubre de 1979, cuando la producción registró un millón 510 mil barriles diarios, no se había observado una cifra tan baja.

El pasado lunes 18 de marzo, en el evento por la conmemoración de la expropiación petrolera, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, aseguró que se había logrado la estabilización en la producción petrolera, con cifras que rondan los 1.87 millones de barriles diarios.

También se aseguró que para el cierre de este año, la producción rondará en 1.9 millones de barriles diarios.

Sin embargo, en dichos registros no solo se contabiliza el petróleo, también los condensados.

Los condensados son hidrocarburos líquidos de baja densidad derivados del gas natural y tuvieron una producción de 275.4 mil barriles diarios en febrero, contra los 280.1 mil barriles diarios registrados en enero.

Arturo Carranza, experto en temas de energía explicó que el discurso de los directivos de Pemex ha chocado con la realidad, pues aunque la apuesta en esta Administración fue el rescate de Pemex y elevar la producción petrolera como parte de la autosuficiencia energética, la estrategia ha fallado al no poder sustituir, al mismo ritmo, los campos que están en declive con otros nuevos.

«El discurso (de la expropiación) fue la expresión más clara de una nostalgia por los tiempos que se fueron y que está corresponde totalmente está desasociado de la realidad.

«Las estrategias que ha instrumentado esta Administración no han permitido compensar la caída de la producción en activos tan importantes como lo fue Cantarell. Las estrategias este Gobierno no han logrado compensar esta producción perdida», dijo.

Carranza apuntó que aunque se ha trabajado en el desarrollo de algunos campos prioritarios, no han sido suficientes para compensar la caída en la producción de petróleo que ha registrado el País.