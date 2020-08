Karla Omaña Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese a los esfuerzos del Gobierno por rescatar a Pemex, la producción de crudo de la empresa productiva del Estado se ha ido a la lona.

En julio, la producción de Pemex se ubicó en un millón 595 mil barriles diarios de crudo, un nivel que no se había observado desde 1979 cuando reportó un millón 510 mil barriles de crudo.

Los resultados son el efecto de los acuerdos entre México y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) para reducir la producción en 100 mil barriles entre los meses de mayo y junio.

Pero además, expertos señalan que la incorporación de campos prioritarios de Pemex no ha dado los resultados esperados y hay un déficit de inversión.

“Los resultados de los campos prioritarios han dejado mucho que desear. Los campos tampoco han dado los números para, no sólo mantener los niveles de producción, sino para cancelar el efecto que tiene la caída natural (del campo) Ku-Maloob-Zaap”, dijo Adrián Calcaneo, director de Midstream y Líquidos para América Latina de IHS Markit.

Marco Cota, director de la consultora Talanza Energy, añadió que con el recorte de presupuesto Pemex ya no está en condiciones de elevar su producción.

“Este resultado era inevitable, y el riesgo de que la reduzca todavía más, está latente. La inversión en Pemex ha ido cayendo desde pasadas administraciones. Pemex necesita entre 20 mil y 40 mil millones de dólares anuales únicamente para Exploración y Producción”, dijo Cota.

En un inicio, la administración actual había estimado que para este año Pemex estaría cerrando con una producción de 1.9 millones de barriles diarios y 2.4 millones de barriles hacia finales de sexenio.