Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un solo estado de Estados Unidos produce más petróleo que lo que produce todo México entre Pemex y sus socios.

De acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (ÉI, por sus siglas en inglés), en noviembre, Nuevo México registró una producción de petróleo crudo de un millón 723 mil barriles diarios.

En México, Pemex produjo por sí solo en el mismo mes un millón 503 mil barriles de petróleo.

Si se contabiliza la producción de sus socios, en conjunto produjeron un millón 607 mil barriles diarios, de acuerdo con las estadísticas de la petrolera.

Es decir, que Nuevo México produce 14.6 por ciento más que Pemex y 7.2 por ciento más que la petrolera estatal junto con sus socios.

La meta de producción para 2024, impuesta por la actual Administración, es de 2 millones de barriles diarios, aunque al inicio del sexenio estimaba 2.6 millones de barriles diarios.

Arturo Carranza, experto en temas de energía explicó que dicho comparativo muestra lo que México ha dejado de hacer para que su producción petrolera se recupere y vuelva a ver niveles de producción como los de 2004 con más de tres millones de barriles diarios.

Recordó que desde 2004 a la fecha ha registrado una caída en la producción de petróleo.

«Hoy es una empresa cuyo máximo logro es haber estabilizado la producción en un nivel de 1.6 millones de barriles diarios, pero que no ha tenido la capacidad para elevar la producción de acuerdo a sus propias estimaciones», sostuvo.

«Nuevo México es un ambiente de empresas privadas donde se favorecen las inversiones y el uso de nuevas tecnologías que es muy importante para lograr aumentar la producción, y aquí en México se tiene un ambiente donde no se favorece la competencia y el uso de nuevas tecnologías», señaló Carranza.

Añadió que la política energética de la actual Administración, en la que no se favorece la competencia y sí la incertidumbre, es la razón por la que el País no pueda aumentar los barriles que produce al día y acercarse a su meta para 2024.