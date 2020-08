En tanto la cosecha de uva para vino de mesa ha comenzado, es menester referir que Aguascalientes ha ido recuperando el reconocimiento como productor de la bebida, al igual que la fruta dedicada al jugo o para consumo directo en fresco, que empieza a tomar auge en el mercado nacional principalmente.

El presidente del Comité Estatal del Sistema Producto Uva, Rafael Garza García, estimó que pudiera haber arriba de las 1,300 hectáreas en viñedos, de las cuales unas 200 se dedican a la producción de vino y la mayoría a la fruta para mesa.

Según se ha observado, la calidad de la uva que se está levantando es buena, y esto es gracias a que no hubo problemas de hongos o insectos que afectaran en el transcurso del desarrollo del cultivo, de manera que la fruta está entrando a las bodegas con buena graduación Brix -que es el azúcar de la uva-, con buen balance y PH de acidez.

Una situación que se puede destacar, es que de unos años a la fecha, el entusiasmo de la gente por volver al cultivo de la vid crece, de ahí que de manera paulatina se han ido agregando cada vez más productores, algunos que ya tenían experiencia y otros que por primera vez incursionan en esta actividad, a los que se les da el acompañamiento cuando lo requieren.

“Hay mucha gente entusiasmada estableciendo nuevos viñedos, algunos ya van a ensayar con su primer cosecha para la producción de vino”, y esto se observa con la actividad que se tiene en el Centro de Valor Agregado del Consejo Estatal de Vinicultores, algunos son propietarios de sus viñedos y otros lo rentan; “el vino que estamos produciendo en Aguascalientes es de buena calidad, a grado tal que es competitivo en el contexto nacional”.

Garza García comentó que una situación que ha ayudado en mucho es el clima, que ha permitido a Aguascalientes estar a la altura de otras entidades donde no se ha bajado la guardia en la elaboración de vinos de calidad, “ahora estamos mejor preparados, hace unos 30 o 40 años recibíamos las lluvias justo en la cosecha y ahora eso no nos afecta”.

La cosecha en los viñedos locales que se dedican a la producción de vino comenzó en este mes, aunque en algunos viñedos esto continuará todavía en septiembre y tal vez hasta una parte de octubre.

