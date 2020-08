Con la implementación del trabajo en casa a partir de julio pasado, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente reportó que las asesorías han caído un 20%, a causa de la curva de adaptación para atender al 100% por vía remota, donde se han registrado algunos problemas en el sistema de telecomunicación u otras tecnologías.

La delegada de la Prodecon, Pamela Cueva Mendoza, indicó que en 2019 se habían atendido en los primeros siete meses 2 mil 552 asesorías y hasta la fecha suman 2 mil. Y en quejas y reclamaciones sumaban fueron 601 asuntos en el año anterior, contra las 563 de este ejercicio.

En entrevista con El Heraldo, apuntó que en el tema de representación legal se registra un incremento de 10% de enero a julio pasado, al contabilizar 48 asuntos y en el 2019 fueron 37 casos.

Con la apertura del Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscal apenas el lunes pasado, señaló que la Prodecon hace largas filas para presentar en físico cuando menos 20 asuntos de representación legal, aunque existe la facilidad de hacerlo en línea, dijo que el manual de operación no es especifico y al no querer cometer errores y que se pasen los tiempos de la justicia al contribuyente se ha optado por acudir a la oficialía de partes.

Detalló que las representaciones legales se relacionan con multas, determinaciones de créditos fiscales, omisión de cuotas patronales hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Por último, explicó que los teléfonos de la oficina se encuentran redireccionados a los celulares de los asesores de la Prodecon, pero se ha llegado a colapsar el sistema y no entran las llamadas o bien se hallan en atención a otro contribuyente y no pueden contestar otras llamadas, lo que genera desesperación a las personas físicas que solicitan el servicio.

