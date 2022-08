Andan tan volados algunos integrantes del gabinete de MOS creyendo que serán los ungidos para repetir el cargo en la próxima administración, que ni el escritorio piensan limpiar.

Estará en Aguascalientes el próximo 23 de agosto el diputado Idelfonso Guajardo, quien impartirá la conferencia “El Futuro de la Integración Económica México-EU”, a invitación del CCEA.

DE MANERA SORPRESIVA y en medio de una ceremonia encabezada por el Fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, el ex Comisario General de la Policía Ministerial, Juan Muro Díaz, anunció su retiro. Muro Díaz ya había sido, en al menos tres ocasiones, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y en dos ocasiones fue el responsable de la Policía Ministerial. Quien se separó del cargo de manera voluntaria, colaboró en las administraciones estatales encabezadas por los gobernadores Felipe González, Luis Armando Reynoso y del actual mandatario, Martín Orozco Sandoval. Será Natividad Cifuentes Jasso, quien tome su lugar. Dentro de la ceremonia, Muro Díaz, dijo: “la institución es más grande que cualquier hombre”… ENTRE EL 20 Y 24 de septiembre, rendirá su sexto y último informe el gobernador Martín Orozco Sandoval; su esposa, Yolanda Ramírez de Orozco, hará lo propio en esos días, según comentó ayer precisando que en su caso será en formato digital… ANDAN TAN VOLADOS algunos integrantes del gabinete de MOS creyendo que serán los ungidos para repetir el cargo en la próxima administración, que ni el escritorio piensan limpiar. Y es que ha sido tan insistente el tema de la continuidad de programas y perfiles que muchos ya asumieron que la decisión será a su favor y hasta “filtran” sus nombres en medios digitales para ver si alguien les confirma. La cosa se puso peor ayer, cuando la propia gobernadora electa confirmó que hay perfiles que se quedarán. No comentó, por cierto, si porque son muy eficientes y no quiere perderlos o porque entre su equipo de colaboradores, las cuotas del PRI, las del PRD y algunos otros compromisos, no hay quien dé el ancho, pero bueno eso ya se verá. El caso es que hay varias velas encendidas en Palacio de Gobierno rogando porque la quincena del 30 de septiembre, no sea la última… INVÍTEME Y VOY, le dijo hace días el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, al gobernador Martín Orozco Sandoval, en la ciudad de México, donde coincidieron en una reunión y en la charla el mandatario estatal le dijo que lo invitaría “al Estado número uno del país”. Así las cosas, ayer estuvo aquí el texano, cumpliendo su promesa de atender la invitación para escuchar y aprender de Aguascalientes, según relató al iniciar su encuentro con los representantes de los medios de comunicación locales… PREMIÓ AYER el Congreso del Estado a los triunfadores del curso de oratoria organizado por la Comisión de la Juventud y donde Laura Andrade Zacarías obtuvo el primer lugar, quien recibió un diploma, un apoyo económico y será la representante del Estado en el IV Concurso Nacional de Oratoria, “Juan Escutia”, que tendrá lugar el próximo 13 de septiembre en el Poder Legislativo del Estado de Nayarit. El segundo y tercer lugar de este certamen, fueron para César Ulises Mendoza Guerrero y Raúl Alba Briones, respectivamente, a quienes también se les entregó un diploma y un apoyo económico. Este certamen tuvo como sede el Vestíbulo de Palacio Legislativo, donde los jóvenes abordaron en sus participaciones los temas de agua, medio ambiente, la importancia de la juventud en la política, el impulso de las bellas artes, discriminación, educación, entre otros… FUE PRESENTADA la convocatoria al Premio “Enriqueta Medellín” 2022, instituido a través del Consejo de la Ciudad y el Secretariado de Enlace Ciudadano para reconocer la labor que las asociaciones civiles realizan en beneficio de la sociedad. Por primera vez se otorgará este premio como un homenaje a la labor realizada por Enriqueta Medellín; destacando entre sus aportaciones el rescate de La Pona y Bosque de Cobos; además de promover la construcción de parques urbanos. Se podrá participar en las siguientes categorías: medio ambiente, artes, mujeres, desarrollo económico, inclusión, salud, juventud y trayectoria de vida; se entregará al primer lugar de cada categoría un reconocimiento y un premio en efectivo; el cierre de la convocatoria será el viernes 2 de septiembre a las 14:00 horas y el evento de premiación se llevará a cabo el jueves 29 de septiembre de 2022 a las 19:00 horas en el Museo Descubre… CONCLUYÓ LA SINDICALIZACIÓN, en su segunda etapa, para los trabajadores de CECyTEA en Aguascalientes; a partir del martes pudieron incorporarse al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adquiriendo con ello derechos de estabilidad laboral. El líder de la sección 1 del SNTE, Ramón García Alvizo, agradeció a Alfonso Cepeda Salas, Secretario General del CEN del SNTE, así como al Colegiado de Asuntos Jurídicos del CEN del SNTE, encabezado por Soralla Bañuelos De la Torre, por su respaldo y acompañamiento también, reconoció la voluntad y disposición del IEA… Su presidente, Raúl González Alonso, precisó que lo anterior permitirá despejar incluso algunas dudas que existen de parte de los diversos organismos productivos, en lo referente a los alcances del Tratado de Libre Comercio, así como sus retos en corto y mediano plazo… TIENE NUEVA SEDE la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados; anunció que ya estarán operando desde las instalaciones de la Cámara Nacional del Comercio. Lo anterior, para agilizar trámites, incrementar el número de socios y facilitar la operatividad del sector empresarial bajo la asesoría de la Canaco… EL IMSS INFORMÓ que al pasado 5 de agosto, se han adherido 70 empresas locales que suman 29 mil 866 personas trabajadoras que podrán beneficiarse con las acciones de la estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables, así como de las actividades deportivas, recreativas y culturales que ofrece el Centro de Seguridad Social (CSS) del IMSS para ellas y sus familias-. Para más información, se puede consultar el Centro de Contacto al teléfono 800-953-01-29, en horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, sábado y domingo de 8:00 a 14:00 horas o ingresar a la página http://www.imss.gob.mx/elssa…