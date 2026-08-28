Julio “N” fue vinculado a proceso por violencia familiar, lesiones dolosas calificadas y amenazas, luego de que la Fiscalía de Aguascalientes presentara ante un juez los datos recabados por presuntas agresiones contra su expareja.

La investigación señala que desde 2024, mientras mantenían una relación sentimental, el imputado habría ejercido de manera reiterada violencia física y psicológica contra la víctima. Las conductas presuntamente no terminaron con la ruptura: después de separarse, el sujeto habría continuado intimidándola y amenazándola.

Uno de los episodios investigados ocurrió en el domicilio de la madre de la afectada. Según los datos presentados ante la autoridad judicial, Julio “N” habría acudido hasta ese lugar y agredido físicamente a su expareja, hecho que derivó en la intervención de las autoridades.

Tras analizar los elementos aportados por la Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos Sexuales y Género, el juez de Control resolvió vincularlo a proceso.

Julio “N” deberá presentarse ante la autoridad una vez al mes y exhibir una garantía económica de cinco mil pesos. Además, tiene prohibido salir del estado sin autorización judicial, acercarse, convivir o comunicarse con la víctima y deberá mantenerse separado del domicilio.

El juez concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria.