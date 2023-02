Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal vinculó a proceso a Alejandro del Valle de la Vega, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Interjet, por la presunta defraudación fiscal de más de 12 millones de pesos.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte concluyó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba suficientes para presumir que en este asunto existe el delito de defraudación fiscal equiparada y la posibilidad de que el imputado lo haya cometido.

La Fiscalía informó que Del Valle llevará este proceso en libertad, pues las medidas cautelares que le impuso el juez de la causa son acudir a firmar cada mes al Centro de Justicia, no salir del país y la entrega de su pasaporte.

El impartidor de justicia también fijó cuatro meses para la investigación complementaria, un plazo en que tanto la FGR como el imputado reunirán sus respectivos datos de prueba.

Para Del Valle esta es la tercera imputación que es judicializada en su contra –aunque al parecer no todas continúan en proceso–, pero el caso de defraudación fiscal es el primero de carácter federal.

El 9 de septiembre de 2021 fue detenido el Polanco y encarcelando en el Reclusorio Sur, por un supuesto fraude de 695 millones de pesos, relacionados con la compra de acciones de Grupo Radiópolis.

El 1 de diciembre del mismo año abandonó la cárcel, pero volvió a ser aprehendido el 6 de mayo de 2022 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por los delitos de violencia familiar y abuso sexual de sus dos hijos menores de edad.

Esta vez fue internado en el Reclusorio Norte, de donde salió el 15 de octubre, al parecer por ganar una sentencia de amparo.

En la tercera y última imputación, por defraudación fiscal, ya no se pidió la orden de captura del empresario sino el citatorio para que compareciera ante un juez. En este caso fue procesado sin comprometer su libertad.