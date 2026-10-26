Un sujeto que presuntamente intentó asesinar a su expareja sentimental en el municipio de Cosío fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. El acusado permanecerá tras las rejas mientras continúa el procedimiento penal en su contra.

Se trata de Luis René “N”, señalado por haber atacado a Teresa “N”, con quien anteriormente mantenía una relación sentimental.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 11 de octubre, en una privada de la comunidad El Salero, donde el individuo presuntamente acechó a la mujer hasta interceptarla.

Una vez que la tuvo frente a él, comenzó a golpearla y amenazarla de muerte. La agresión fue advertida por una vecina, pero esto no detuvo al sujeto, quien habría continuado atacando a su expareja.

Fueron familiares de Teresa quienes finalmente intervinieron y consiguieron frenar la agresión.

Tras lo sucedido, la víctima acudió ante la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia, lo que permitió iniciar las investigaciones correspondientes.

Con los elementos recabados, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra Luis René, misma que fue concedida por un juez y posteriormente cumplimentada por agentes de Investigación Criminal en el municipio de Cosío.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control consideró suficientes los datos de prueba para vincularlo a proceso por feminicidio en grado de tentativa.

Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá encarcelado mientras se resuelve su situación jurídica.