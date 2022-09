Rolando Chacón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos civiles y cinco policías municipales de Castaños fueron vinculados a proceso penal por el delito de crueldad animal en contra de un osezno que murió asfixiado la tarde del lunes 22 de agosto.

Durante la audiencia celebrada la tarde del pasado lunes en el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Monclova, ubicada en el Municipio de Frontera, el juez determinó que existen elementos para iniciar un proceso penal en contra de los siete acusados.

Los dos ciudadanos están acusados por el delito de crueldad animal, en tanto que los cinco policías municipales de Castaños enfrentan acusaciones por encubrimiento y omisión de su deber, al estar presentes durante el maltrato al osezno de unos cinco meses y no haber hecho algo por impedirlo.

El Poder Judicial de Coahuila informó que, debido a que los delitos imputados no ameritan prisión preventiva oficiosa, luego de vincularlos a proceso, no se impuso ninguna medida cautelar para los inculpados.

El Juez otorgó dos meses para investigaciones complementarias antes de iniciar el juicio oral contra los acusados.