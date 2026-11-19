Un conflicto entre vecinos en el Barrio de la Estación, en Aguascalientes, terminó en los tribunales luego de que un hombre presuntamente arrojó una bolsa con excremento a la cochera de una vivienda y posteriormente amenazó de muerte a su propietaria, frente a sus dos hijos.

Los hechos ocurrieron el 19 de junio de 2025, cuando Ramón “N” supuestamente lanzó la bolsa con desechos hacia el domicilio de una vecina.

Al percatarse de lo sucedido, la mujer salió de su vivienda acompañada de sus dos hijos para revisar lo ocurrido, momento en el que el señalado presuntamente comenzó a dirigirse a ella de manera agresiva y lanzó amenazas de muerte.

La afectada presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, cuyo personal integró una carpeta de investigación por el delito de amenazas.

El caso llegó ante una Juez de Control, quien determinó que existían elementos suficientes para vincular a Ramón “N” a proceso penal.

Como medidas cautelares, el imputado deberá presentarse periódicamente ante la autoridad, tendrá restricciones para salir del territorio establecido judicialmente y no podrá acudir a determinados lugares ni acercarse o comunicarse con la víctima y sus hijos.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.