Un sujeto identificado como Edgar “N” permanecerá tras las rejas luego de ser vinculado a proceso por su probable participación en actividades de narcomenudeo en el municipio de Cosío, donde fue detenido en posesión de metanfetamina.

Su captura ocurrió el pasado 10 de octubre en la comunidad El Refugio de Agua Zarca, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad de Cosío lo interceptaron y, durante una revisión, presuntamente le encontraron entre sus pertenencias un envoltorio de plástico azul que contenía una sustancia blanca y granulada.

El material asegurado fue sometido a estudios químicos que confirmaron que se trataba de clorhidrato de metanfetamina.

Tras su detención, Edgar “N” quedó a disposición del Ministerio Público, que reunió los elementos necesarios para llevarlo ante un juez por el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, específicamente por posesión de narcóticos con fines de venta.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control declaró legal su detención y resolvió vincularlo a proceso. Además, le impuso prisión preventiva justificada, por lo que continuará recluido en el centro penitenciario mientras avanzan las investigaciones.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.