Procesan a mujer por muerte de motociclista en Aguascalientes

Una mujer identificada como Perla “N” fue vinculada a proceso por homicidio culposo, luego de ser señalada como presunta responsable de un accidente vial que terminó con la muerte de un motociclista en el fraccionamiento Jesús Gómez Portugal, en Aguascalientes.

El percance ocurrió el 7 de septiembre de 2025, cuando la mujer conducía una camioneta sobre la calle Estrella Polar, en dirección al sur. Al llegar al cruce con Vía Láctea, presuntamente ignoró un señalamiento de alto y provocó un choque con una motocicleta que circulaba con preferencia de paso.

Tras el impacto, el motociclista intentó realizar una maniobra evasiva, pero terminó cayendo sobre su costado derecho. Las lesiones que sufrió le costaron la vida en el lugar.

La conductora, lejos de permanecer en el sitio, se retiró a bordo de su camioneta.

Las investigaciones permitieron al Ministerio Público reunir elementos para solicitar una orden de aprehensión, que posteriormente fue ejecutada por agentes de Investigación Criminal en la calle José Barba Alonso, en Ciudad Industrial.

Una vez presentada ante la autoridad judicial, Perla “N” fue vinculada a proceso. Sin embargo, enfrentará el procedimiento en libertad, bajo medidas cautelares que incluyen firma mensual, garantía económica, prohibición de abandonar el estado y restricción para acercarse a testigos y al denunciante.

La jueza concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria.