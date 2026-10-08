Una discusión entre dos mujeres terminó en una agresión con tijeras en el fraccionamiento Villas del Puertecito, donde una de las involucradas resultó lesionada en el abdomen. La presunta responsable fue detenida y ahora enfrenta un proceso penal por lesiones dolosas.

Se trata de Joana “N”, quien habría atacado a la víctima el pasado 30 de septiembre, cuando ambas coincidieron sobre la calle Ensenada, en el mencionado sector de la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con las investigaciones, las mujeres comenzaron a discutir y, en determinado momento, Joana presuntamente se abalanzó contra la afectada para golpearla. Durante el altercado habría sacado unas tijeras, con las que le provocó una herida en el abdomen.

Tras el señalamiento de la víctima, elementos policiales detuvieron a la sospechosa y la pusieron a disposición del Ministerio Público.

El caso llegó ante una jueza de Control, quien declaró legal la detención y resolvió vincular a proceso a Joana por el delito de lesiones dolosas.

Sin embargo, la imputada podrá enfrentar el procedimiento en libertad, aunque deberá presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, evitar cualquier acercamiento o comunicación con las personas determinadas por la jueza y no salir del territorio establecido sin autorización.

Además, se fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.