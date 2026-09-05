Un choque entre dos motocicletas registrado en el fraccionamiento Periodistas llevó a Alan “N” ante una Juez de Control, quien resolvió vincularlo a proceso por su probable intervención en los delitos de lesiones culposas y daños culposos.

El accidente ocurrió el 30 de noviembre de 2025 sobre avenida del Rey. De acuerdo con los datos presentados por el Ministerio Público, el imputado circulaba de poniente a oriente en una motocicleta Italika FT150, roja con negro.

Al llegar al cruce con la calle Diseñadores, presuntamente dio vuelta a la izquierda sin tomar las debidas precauciones ni ceder el paso, por lo que invadió la trayectoria de otra motocicleta Italika gris que avanzaba en sentido contrario.

Las unidades chocaron y ambos conductores terminaron en el piso. La víctima sufrió lesiones y su motocicleta resultó con daños.

Tras analizar los datos de prueba, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Alan “N” por ambos delitos. Además, ordenó como medida cautelar que se presente mensualmente ante la autoridad y fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.