Un adolescente fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en la muerte de un bebé, a quien presuntamente le provocó lesiones que terminaron por quitarle la vida en la comunidad Puerta del Muerto, perteneciente al municipio de Rincón de Romos.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de noviembre, cuando el adolescente se encontraba con el lactante y, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, presuntamente ejerció presión con sus manos sobre el rostro, cuello y cabeza de la víctima, quien momentos después dejó de respirar.

Tras lo ocurrido, el adolescente se comunicó con la madre del pequeño para informarle sobre su estado. La mujer acudió al domicilio y pidió ayuda a sus familiares, quienes trasladaron al bebé al Hospital General de Rincón de Romos, donde los médicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La necropsia practicada por especialistas del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica estableció que el menor falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra el adolescente, la cual fue ejecutada por agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.

Finalmente, un juez determinó vincularlo a proceso por homicidio doloso calificado con ventaja y ordenó su internamiento preventivo, además de fijar un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.