Tras permanecer presuntamente al volante de un automóvil mientras su cómplice saqueaba una vivienda, Luis Felipe “N”, alias “Felipa”, fue detenido y vinculado a proceso por un robo cuyo botín ascendió a 400 mil pesos en efectivo y dos cadenas de oro.

Los hechos se remontan al 24 de marzo de 2024, cuando el ahora imputado y Roberto “N” habrían llegado a un domicilio del fraccionamiento Lomas del Cobano, en la capital de Aguascalientes.

Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, Roberto habría utilizado un artefacto para violentar la chapa de la puerta e ingresar al inmueble, mientras “Felipa” permanecía en el vehículo para facilitar la huida.

Una vez en posesión del efectivo y las dos cadenas de oro de 10 quilates, ambos sujetos presuntamente escaparon a bordo del automóvil.

Las pesquisas permitieron identificar a los probables implicados y obtener una orden de aprehensión contra Luis Felipe, quien fue capturado por agentes de Investigación Criminal en la colonia La Estrella. Su presunto cómplice ya había sido detenido y vinculado a proceso.

Durante la continuación de la audiencia inicial, un juez de Control resolvió vincular a proceso a “Felipa” por el delito de robo calificado, imponiéndole prisión preventiva oficiosa y justificada.

La autoridad judicial concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación