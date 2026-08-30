Jonathan “N”, quien anteriormente se desempeñaba como maestro de una de las víctimas, fue vinculado a proceso por el delito de corrupción de menores e incapaces, luego de ser señalado por presuntamente proporcionar alcohol y marihuana a dos adolescentes en un domicilio de Pabellón de Arteaga.

Los hechos investigados ocurrieron el 21 de agosto de 2026. Según los datos reunidos por la Fiscalía de Aguascalientes, el imputado habría contactado mediante WhatsApp a una de las víctimas y la invitó a su domicilio, aprovechando la relación de confianza que existía por su anterior vínculo como docente.

La adolescente llegó acompañada de un amigo. Ya dentro del inmueble, Jonathan “N” presuntamente les proporcionó bebidas alcohólicas y habría suministrado marihuana a una de las víctimas. Después del consumo, ambos perdieron el conocimiento y fueron trasladados por el señalado a una habitación.

Los adolescentes permanecieron ahí hasta que llegó la madre de una de las víctimas, quien los trasladó para recibir atención y dar paso a las diligencias correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género. Posteriormente, agentes de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión contra Jonathan “N”.

Durante la audiencia inicial, una Juez de Control determinó vincularlo a proceso y le impuso prisión preventiva oficiosa y justificada. El plazo para el cierre de la investigación complementaria fue fijado en un mes.