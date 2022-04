Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un juez federal vinculó a proceso a René Gavira Sagreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, por la presunta compra ilegal de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, con recursos del organismo público descentralizado.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, del Reclusorio Norte, inició el proceso al ex mando por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, con base en una capeta de investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Como el delito no contempla la prisión preventiva de oficio, el juez le impuso como medidas cautelares la firma quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA); la prohibición de salir de la Ciudad de México y Zona Metropolitana; la prohibición de acercarse a los testigos, y el pago de una garantía económica. Además, le fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

«‘René G’, en su calidad de Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, en el periodo del 14 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2020, presumiblemente autorizó la compra, en junio de 2020, de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa», informó la Fiscalía General de la República.

«Dicha autorización de compra de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos públicos es ilícita, dado que, como señala el Estatuto Orgánico de Segalmex, el director general no contaba con la facultad de colocar recursos públicos en tales certificados. De igual forma, la compra es contraria a lo establecido en los Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal».

Gavira Sagreste compareció el pasado 6 de abril en la audiencia inicial y, tras escuchar la acusación, su defensa solicitó que el juez resolviera la situación jurídica, por lo que en la misma diligencia fue procesado, al considerarse como suficientes los datos aportados por la Fiscalía.

«Éste es solo uno de varios casos que se encuentran en investigación por el uso indebido de recursos públicos asignados al organismo denominado Segalmex», dijo la Fiscalía.

El pasado 31 de marzo, Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer que en agosto de 2020, dos meses después de dejar el cargo, Gavira Sagreste, su hijo René Federico Gavira Martínez compró un departamento de 135 metros cuadrados en The Ricchi Luxury Condominiums, en La Cantera, una de las zonas residenciales más exclusivas de San Antonio, Texas.

Los derechos de la propiedad fueron transferidos al hijo del ex funcionario por Vilma Cristina Herrera Reza, quien era dueña del departamento y es hermana de Carlos Herrera Reza, director general de Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac).

En la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que Gavira Sagreste favoreció a Coprolac al fijar unilateralmente en los convenios un precio de venta de 21 pesos por kilo de crema -superior al precio de mercado-, eludiendo la autorización del Grupo Interno de Análisis de Venta de Crema, el órgano que regula su precio.

