Christian “N”, alias “El Pesky”, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el robo de una motocicleta que se encontraba estacionada afuera de un domicilio en el municipio de Rincón de Romos.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de noviembre de 2026, en la colonia José Luis Macías, donde el señalado presuntamente se apoderó de una motocicleta Italika, tipo Chopper, modelo 2026, para después escapar a bordo de la unidad.

Tras el atraco, el propietario presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, lo que dio paso a una investigación en la que participaron agentes de la Policía de Investigación Criminal, quienes lograron identificar al presunto responsable y reunir elementos sobre su posible intervención en el robo.

Con los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público llevó el caso ante una jueza de Control, quien resolvió vincular a proceso a “El Pesky” por el delito de robo calificado.

Sin embargo, el imputado enfrentará el procedimiento en libertad, aunque deberá cumplir varias medidas cautelares, entre ellas presentarse mensualmente ante la autoridad, no salir de su ámbito territorial sin autorización judicial y mantenerse alejado de la víctima, con quien tampoco podrá establecer comunicación.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria, mientras continúan las diligencias para esclarecer el robo y procurar la reparación del daño.