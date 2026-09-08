Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Eduardo “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada en perjuicio de una persona menor de edad. La autoridad judicial confirmó la legalidad de su detención y dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar durante el desarrollo del proceso legal.

Los hechos asentados en la carpeta de investigación ocurrieron el pasado 3 de septiembre de 2026 en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Policía Municipal intervinieron en un camino de terracería al detectar la presencia del imputado y la víctima al interior de un vehículo, lo que derivó en la detención en flagrancia del individuo y la resguardada atención a la menor.

Tras la puesta a disposición, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género de la Fiscalía General del Estado asumió el caso. La representación social integró los elementos de prueba conforme a los protocolos aplicables para la atención integral y protección de víctimas adolescentes, solicitando la apertura del proceso penal correspondiente.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control valoró la información presentada por el Ministerio Público, determinando vincular a proceso a Eduardo “N”. Asimismo, fijó un plazo de un mes y 15 días para la investigación complementaria, periodo en el que el imputado permanecerá privado de su libertad mientras concluyen las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.