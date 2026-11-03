Un automovilista identificado como Ángel “N” fue vinculado a proceso por homicidio culposo y lesiones culposas, luego de verse involucrado en un accidente vial que dejó un motociclista muerto y otra persona lesionada, en la colonia Miravalle.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, el imputado conducía una camioneta Jeep Cherokee Sport, con placas del Estado de México, sobre la calle Aurelio González, en dirección de norte a sur.

Al llegar al cruce con la calle Carlos Barrón, presuntamente ignoró el señalamiento de alto y continuó avanzando, por lo que una motocicleta que circulaba de poniente a oriente terminó impactándose contra el costado derecho de la camioneta.

El golpe tuvo consecuencias fatales: quien conducía la motocicleta perdió la vida en el lugar, mientras que otra persona resultó lesionada.

Tras el accidente, Ángel fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, que reunió los datos de prueba para llevar el caso ante un juez de Control.

Durante la audiencia, el juzgador declaró legal la detención y resolvió vincularlo a proceso por ambos delitos, además de establecer un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.

Sin embargo, determinó que el imputado podrá enfrentar el proceso en libertad, sin medidas cautelares, al considerar que no existían elementos que acreditaran algún riesgo que justificara imponerlas.