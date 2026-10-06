Luis “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de violación, estupro y corrupción de menores, luego de una investigación iniciada tras la denuncia presentada por los tutores de una víctima menor de edad.

De acuerdo con los datos de prueba reunidos por la Fiscalía General del Estado, el imputado presuntamente agredió sexualmente a la menor mediante coerción psicológica.

Las indagatorias también señalan que en otras ocasiones habría cometido agresiones de carácter sexual obteniendo el consentimiento de la víctima mediante actos de seducción y aprovechándose de su actividad como chofer de transporte, servicio que prestaba a la afectada.

Además, presuntamente indujo en distintas ocasiones a la menor para que le enviara imágenes íntimas a través de WhatsApp.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género, cuya agente del Ministerio Público reunió los datos de prueba y los presentó ante la autoridad judicial.

Tras analizar los elementos expuestos, un juez de Control resolvió vincular a proceso a Luis “N” por los tres delitos imputados.

El señalado permanecerá recluido luego de que se le impusieran las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada. Además, se fijaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria.