CHIHUAHUA, Chihuahua.- Tras 13 horas de audiencia, el juez de Control Humberto Chávez dictó anoche la vinculación a proceso contra el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, en la causa penal 3041/2019 por el presunto desvío de 96 millones 685 mil 253 pesos.

El plazo de investigación complementaria será de seis meses y el ex priista, quien fue extraditado la semana pasada de Estados Unidos, permanecerá en prisión preventiva.

Según la acusación, entre 2011 y 2014 fueron desviados los recursos desde varias cuentas de la Secretaría de Hacienda.

En ese periodo, se estableció, el Gobierno del estado realizó 17 pagos a dos empresas; Duarte era presidente del consejo directivo y administrador de una de ellas y accionista mayoritario de la otra.

Los actos fueron orquestados e instruidos para la entrega de los recursos públicos a través de 11 procedimientos administrativos simulados.

De acuerdo con la indagatoria, el dinero fue entregado a la Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte.

El juzgador consideró que los agentes del Ministerio Público presentaron datos de prueba suficientes para suponer la participación de Duarte en estos hechos cuando era Gobernador de la entidad.

De acuerdo con testigos que declararon en contra de Duarte, el ex priista instruía a personas allegadas para operar los presuntos desvíos; uno de ellos era Carlos Hermosillo Arteaga, quien fuera titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento en la Administración del ex mandatario.

El Juez consideró que las órdenes que daba Hermosillo a mandos medios de la Secretaría de Hacienda, eran autorizadas por Duarte.

