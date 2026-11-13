Una maniobra de vuelta a la izquierda que terminó en un choque con una motocicleta llevó a Erick “N” ante un juez de Control, quien determinó vincularlo a proceso por los delitos de lesiones y daño en las cosas culposos.

El accidente ocurrió el 13 de septiembre de 2023, cuando el ahora imputado circulaba al volante de un automóvil Nissan sobre la avenida Paseo de Ojocaliente, en Aguascalientes.

Al llegar al cruce con la avenida Paseo de la Cruz, el conductor intentó incorporarse a esta última vialidad mediante una vuelta a la izquierda. Sin embargo, presuntamente realizó la maniobra sin las precauciones necesarias y terminó por cortarle el paso a un motociclista.

El percance dejó al conductor de la motocicleta lesionado, además de provocar daños materiales en su unidad.

A partir de lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y reunió los elementos que permitieron presentar el caso ante un juez.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial consideró suficientes los datos de prueba para iniciar un proceso penal contra Erick “N” por ambos delitos.

No obstante, el juez determinó que no era necesario imponerle medidas cautelares y concedió un plazo de 45 días para concluir la investigación complementaria.