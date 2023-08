Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro

En la primera parte de este texto hablamos sobre la gentrificación propiciada por la ruptura de fronteras físicas gracias a la revolución del internet, con sus cada vez mejores aplicaciones y plataformas de comunicación y trabajo remoto. A partir de la descripción de este fenómeno, valoramos la necesidad de estrategias y políticas públicas (migratorias, fiscales, de desarrollo social) que equilibren la balanza y eliminen las desventajas entre los extranjeros que se mudan a países emergentes pero siguen trabajando para empresas de sus naciones de origen y ganando su salario en dólares o en euros, y los residentes locales que no tienen la capacidad económica para competir, por lo que se ven desplazados y privados de diversos beneficios y servicios.

En esta segunda entrega nos enfocaremos a otra clase de problemática, derivada también de la revolución de las tecnologías comunicativas e informativas y de la llamada democratización de los medios.

Como se ha dicho ampliamente en una gran cantidad de foros y estudios, los avances en materia de comunicaciones digitales abrieron las puertas a una capacidad de interacción sin precedentes entre habitantes de todo el mundo. Actualmente, se calcula que más de 5 mil millones de personas (aproximadamente el 65% de la población mundial) tienen acceso a Internet, lo que significa que, en teoría, pueden comunicarse entre ellas y establecer relaciones e intercambios de información en tiempo real, sin importar sus lugares de residencia.

En este contexto, donde también se han abaratado muchísimo los costos de publicación y difusión de contenidos, se han generado propuestas muy positivas enfocadas tanto al desarrollo de la economía como a la divulgación de las ciencias, las artes y la cultura. Pensemos, por ejemplo, en la innumerable cantidad de conferencias, cursos y tutoriales gratuitos o a muy bajo costo a los que podemos acceder gracias a Internet, o en el alcance sin precedentes que están logrando muchos emprendedores e instituciones.

Sin demérito de lo anterior, existen áreas de oportunidad importantes. Una de ellas se deriva de que la enorme facilidad para crear, publicar y compartir contenidos permite una amplia exposición pública, que acaba traduciéndose a que cualquier persona -sin importarla veracidad y calidad de lo que publica- pueda convertirse en líder de opinión y/o influencia para millones de internautas.

Derivado de lo anterior, grandes plataformas editoriales, educativas y noticiosas han perdido en gran medida su papel como filtros de calidad, veracidad y ética de lo que se publica. Cabe destacar que en la época pre-digital, ante los grandes costos y la enorme limitación de recursos, espacios y especialistas para llevar a cabo cualquier proceso de selección de materiales, corrección, montaje, edición y distribución de textos, audios y videos, la consigna general (con excepciones) consistía en aprovechar el poco espacio/tiempo disponible usándolo con material de calidad: dependiendo del género del producto, se buscaría que tuviera valores relacionados con la veracidad, la originalidad, la oportunidad, la belleza artística, la exactitud científica, etcétera. Es cierto que un sistema así podía llegar a ser lento y muy restrictivo, pero a cambio aseguraba que innumerables propuestas de mala calidad no accedieran a las plataformas de discusión y formación pública, y en cambio se vieran relegadas a sitios de poco impacto o trascendencia (por ejemplo, la conversación inocua en el café, la tienda de abarrotes o la cantina).

La irrupción de los nuevos espacios digitales (desde los blogs y los accesibles dominios de pago anual hasta las aplicaciones y redes como Instagram, Tik-Tok, YouTube, Facebook, etc.) transformó por completo las dinámicas anteriores, a partir de la aparición de una estructura paralela donde los filtros de calidad son decididos por cada generador de contenidos. Así, si bien ha aumentado el número de revistas, editoriales, medios noticiosos y otros espacios muy profesionales, también han proliferado canales, plataformas, fanzines y programas donde se publican a destajo noticias falsas, opiniones sin sustento, pseudo estudios, juicios sumarios, falacias y otras muchas formas de ignorancia o mala fe científica, informativa, artística, argumentativa, política y educativa.

Un efecto derivado de lo anterior es que, ante la necesidad de posicionarse en el gusto de clientes o audiencias, algunas editoriales, medios informativos, instituciones, empresas y plataformas tradicionalmente serias han comenzado a seguir aquellas líneas de pensamiento y acción cuyo criterio central sea la generación de morbo, ventas y aceptación masiva. Es decir, las plataformas de publicación tradicionales están siendo fuertemente influidas por los contenidos digitales generados por influencers y medios poco profesionales o sin escrúpulos.

Así podemos ver cómo, por ejemplo, editoriales de prestigio hoy no tienen ningún empacho en tirar por la borda el nombre construido a lo largo de décadas, publicando obras donde los criterios de selección no tienen que ver con la calidad de los textos, sino con la popularidad o explotabilidad de sus autores. En el mismo tenor, algunas compañías cinematográficas o televisivas e instituciones políticas, no gubernamentales y educativas parecen cómodas construyendo narrativas, documentos formativos y programas sociales o de estudio, soportados en aseveraciones sin sustento, falacias y argumentaciones por lo menos cuestionables (por ejemplo, la demonización de amplios sectores de la población a partir de generalizaciones indebidas y otros sesgos similares).

Finalmente, diversos medios periodísticos, en aras de tener nuevas notas con la velocidad que exigen los consumidores de información en internet, crean noticias llamativas a partir del monitoreo y extracción de rumores y datos tendenciosos o abiertamente falsos publicados en redes, perfiles y blogs hechizos. Sobra decir que ya parece ser normal que estas publicaciones se den sin pasar por un proceso de validación de datos, revisión de la fiabilidad de las fuentes y contrastado de la información extraída (no por nada se ha estudiado y escrito mucho últimamente sobre la posverdad y la enorme proliferación y aceptación de las noticias falsas).

Sin negar las grandísimas ventajas de la era digital en la que tenemos la fortuna de encontrarnos, problemas como los esbozados en este pequeño texto deben hacernos pensar en la necesidad de tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, sería conveniente que se reforzaran las prácticas del periodismo profesional; que editoriales y medios cinematográficos y televisivos buscaran generar en todo momento contenidos de calidad artística o académica (dependiendo de cada caso); que las agendas públicas se sustentaran siempre en estudios serios y rigurosos, alejados de cualquier clase de sesgos y, finalmente, que las instituciones educativas y sus integrantes tuvieran siempre en cuenta que como colectivo se deben a la búsqueda rigurosa de la verdad y la divulgación ética de los conocimientos generados a partir de dicha búsqueda, sin importar si son o no populares y bien aceptados, ni si coinciden o no con las ideas, gustos, filias, fobias y creencias personales… Hasta aquí dejamos nuestra reflexión.