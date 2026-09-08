Problemas de pareja lo llevan directo ante la autoridad

Una joven de 21 años señaló a su pareja como el presunto responsable de haberla agredido física y verbalmente, situación que derivó en la detención de un hombre de 22 años en el fraccionamiento Jardines de las Bugambilias.

Policías municipales acudieron al cruce de avenida Aguascalientes y la calle Bugambilias después de recibir un reporte relacionado con un problema familiar.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con Ximena, de 21 años, quien acusó directamente a su pareja de haber ejercido violencia física y verbal en su contra.

Tras el señalamiento, los oficiales localizaron a José “N”, de 22 años, a quien notificaron el motivo de su detención y le dieron lectura a sus derechos.

El joven fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente, instancia que determinará su situación jurídica.