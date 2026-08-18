Problema en casa acaba con visita al Centro de Justicia

Un hombre de 37 años fue detenido por policías municipales tras ser señalado por su pareja de haberla golpeado dentro de un domicilio del fraccionamiento Mirador de las Culturas.

La intervención se registró luego de que los uniformados recibieran un reporte por un problema familiar en una vivienda ubicada sobre avenida Cultura Tarahumara, a la altura de la calle Cultura Olmeca.

En el sitio, los agentes se entrevistaron con Gabriela, de 38 años, quien acusó directamente a su pareja de haberla agredido momentos antes. Según su declaración, el hombre la sujetó del cuello, la azotó contra una pared y la golpeó en distintas partes del cuerpo.

La mujer agregó que durante la agresión también fue mordida y posteriormente arrojada al suelo.

A petición de la afectada, los policías ingresaron al domicilio y detuvieron a Ángel “N”, de 37 años, quien fue informado del motivo de su arresto y de sus derechos.

El señalado fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado y quedó a disposición del Centro de Justicia para la Mujer, instancia encargada de determinar su situación jurídica.