Buscará la Asociación de Comerciantes del Centro unificar los horarios de cierre de los comercios a fin de no confundir a los clientes que acuden y encuentran locales cerrados por la situación de la pandemia, señaló su presidente Sergio Javier Piña de la Torre.

Afirmó que tras una reunión con los agremiados de Acocen, se discutió el tema que han detectado y que les ha venido afectando en cuanto a los horarios de servicio que son muy irregulares entre todos los comercios del centro, toda vez que hay comercios que cierran a las 5 o 6 de la tarde, mientras que otros no abren todos los días, situación que altera y confunde mucho a los consumidores que acuden a hacer sus compras y encuentran tiendas cerradas.

Por lo anterior, dijo que la idea es invitar a todo el comercio en general de esta zona a mantener un horario fijo para evitar que se desubique la gente, sobre todo aquella que sale de sus trabajos, va al centro y ve horarios disparejos.

Afirmó que desafortunadamente las ventas en los comercios siguen igual, es decir que no rebasan el 50% y los sectores más afectados han sido los establecimientos que tienen que ver con la parte escolar, entre uniformes y papelerías que están en crisis, seguido de los restaurantes que tienen bajas ventas e incluso se ha registrado ya el cierre de algunos negocios de bordados. “Hay giros como el de la ropa y zapatería que ahí la llevan, traen ventas bajas pero ahí la llevan, auque en general las ventas para todos andan del orden del 40 al 50% respecto al año pasado, no está saliendo más que para cubrir costos fijos y nómina, pero hay otros negocios que ya tuvieron que cerrar”.

Por lo anterior, dijo que Acocen seguirá impulsando fuerte la campaña de Comercio Confiable entre los distintos negocios del Centro en lo que se refiere al aspecto del Control Sanitario, a fin de que los clientes vean que hay garantías de seguridad. “No quitamos el dedo del renglón, sí nos mantenemos firmes de ser una garantía para que el cliente nos visite, eso nos puede ayudar mucho y tratar de platicar con el comercio en general para tratar de extender los horarios 2 horas más”.