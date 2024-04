La candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que trabaja en un Plan Nacional Hídrico con el objetivo de resolver el problema de la sequía que afecta al estado, así como a otras zonas, especialmente del centro y norte del país, desde hace años.

En una conferencia de prensa, mencionó que este Plan Nacional Hídrico contempla varias opciones, entre las que destacan el uso eficiente del agua en la agricultura, teniendo en cuenta que más del 77% del agua dulce del país se destina a usos agrícolas y la gran mayoría de este uso no está tecnificado.

Otro aspecto importante es el desarrollo de nuevos proyectos de abastecimiento de agua, además de la reforestación y la restauración ecológica.

«Hemos propuesto modificar la Ley Nacional de Aguas en un proceso de consenso con empresarios y agricultores, lo que nos permitiría cambiar esta dinámica de entrega de concesiones y de comercialización de derechos de agua. Esto evita que el uso agrícola, que no paga derechos por el agua, pueda ser vendido para otros fines, generando diversas problemáticas; además, estamos en contra de la privatización del recurso, que también es un gran tema en Aguascalientes», expresó.

En cuanto a infraestructura, Sheinbaum habló de planes ambiciosos para el desarrollo del transporte ferroviario de pasajeros en la región. Destacó la importancia de recuperar y expandir los servicios de trenes de pasajeros, enfatizando su contribución al desarrollo regional y local. Entre los proyectos mencionados se encuentran el Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes y el Tren Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez, que prometen no sólo mejorar la conectividad, sino también estimular la economía local.

Finalmente, la candidata abordó el tema crucial de la seguridad pública, resaltando los logros obtenidos durante su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Subrayó la importancia de combatir la impunidad a través de una mayor colaboración entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial.