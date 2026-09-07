Héctor “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el robo de una camioneta Chevrolet pickup blanca, sustraída el 11 de abril de 2025 en el fraccionamiento Jesús Gómez Portugal, en Aguascalientes. La unidad se encontraba estacionada en el cruce de las calles Vía Láctea y Segunda Privada de Argo. Tras la denuncia, el Ministerio Público reunió datos de prueba y solicitó una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación Criminal. Un juez determinó vincularlo a proceso por robo calificado, imponerle prisión preventiva justificada y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.