Francisco “N” permanecerá en prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por su probable responsabilidad en cuatro delitos sexuales cometidos en agravio de dos menores de edad.

El Juez de Control determinó iniciar proceso penal en su contra por los delitos de abuso sexual, violación, tentativa de violación y violación equiparada, luego de analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Según la investigación, el señalado presuntamente realizó en distintas ocasiones conductas de carácter sexual contra las dos víctimas. Para acercarse a ellas habría aprovechado la relación sentimental que mantenía con la abuela de ambas.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género, cuyo Ministerio Público integró la carpeta correspondiente y posteriormente consiguió una orden de aprehensión.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal localizaron y detuvieron a Francisco “N” para ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los elementos recabados y el juez resolvió vincular al imputado por los cuatro delitos investigados.

Francisco “N” deberá permanecer privado de la libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Además, la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.