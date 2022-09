Martha Martínez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-El arranque del ciclo escolar, el pilotaje de los planes y programas de estudio, y la ampliación del programa La Escuela es Nuestra son las prioridades que la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, asumió ante las presidentas de las Comisiones de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados.

Antares Vázquez, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara alta, señaló que en el primer encuentro institucional que sostuvieron, la funcionaria federal planteó que el actual es el primer ciclo escolar que se espera sea presencial en su totalidad tras el confinamiento por la pandemia por Covid-19.

La morenista dijo que, en este contexto, una de las prioridades de la SEP es el pilotaje de los planes y programas de estudios que, de acuerdo con la dependencia federal, iniciará en octubre, al parecer, en todos los planteles de educación básica, aunque inicialmente se habló de sólo 960 escuelas.

Vázquez calificó como un falso debate la política suscitada tras la presentación del Plan de Estudios para el nivel básico debido a que busca combatir el colonialismo, contiene varias referencias ideológicas y plantea que los estudiantes aprendan cuáles son las obras de infraestructura del Gobierno.

«En la presentación que se hizo primero a Conaedu de los planes y programas, todos estaban muy contentos, de acuerdo todos, (hubo) buenos comentarios porque son planeas de estudio de avanzada, con un modelo educativo muy de vanguardia y, ya cuando llegan a sus estados, empiezan a decir quien sabe qué tonterías; entonces, es un falso debate», afirmó.

Flora Tania Cruz, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, indicó que, aunque no hablaron a fondo sobre el debate en torno al Plan de Estudios dado a conocer hace unas semanas, la titular de la SEP se dijo dispuesta a escuchar comentarios.

La morenista coincidió en que Ramírez asumió como un reto la implementación de los planes y programas de estudio, los cuales conoce muy bien, a pesar de que durante su diseño no estaba al frente de la dependencia.

«Está empapada, por supuesto, de todos estos trabajos que se hicieron en estos 18 meses pasados, independientemente de que no estaba al frente de la Secretaría, pero conoce estos planes y programas y es un reto, sin duda, para todos», aseveró.

Cruz informó que le pidieron ser el enlace con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para atender desde el ámbito presupuestario las necesidades en materia educativa.

Calificó además a la nueva titular de la SEP como una persona abierta al diálogo y conocedora del panorama educativo y de las demandas del magisterio.