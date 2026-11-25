El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias de hasta 75 milímetros este jueves 26 de noviembre, mientras que las temperaturas máximas podrían descender a 12 grados el viernes.

Aguascalientes registrará lluvias de fuertes a muy fuertes y bajas temperaturas durante el jueves 26 y viernes 27 de noviembre de 2026, debido al ingreso de una vaguada polar que dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros el jueves, mientras que Weather.com pronostica temperaturas máximas de 14 grados centígrados para ese día y de 12 grados para el viernes.

¿Cuándo llegará la primera tormenta invernal a Aguascalientes?

Los efectos de la vaguada polar comenzarán a manifestarse en Aguascalientes desde el jueves 26 de noviembre, con un incremento en la intensidad de las precipitaciones.

De acuerdo con el SMN, durante las primeras horas del viernes 27 de noviembre se formará la primera tormenta invernal de la temporada sobre el occidente de México, ocasionando un descenso de las temperaturas en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

En Aguascalientes, las lluvias disminuirían durante el sábado 28 de noviembre, aunque las bajas temperaturas persistirán durante el fin de semana.

Pronóstico del clima en Aguascalientes del 25 al 28 de noviembre

Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional y Weather.com, estas serán las condiciones meteorológicas para los próximos días:

Miércoles 25 de noviembre: lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros. Jueves 26 de noviembre: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Temperatura máxima de 14 °C y mínima de 8 °C.

lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Temperatura máxima de 14 °C y mínima de 8 °C. Viernes 27 de noviembre: chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros. Temperatura máxima de 12 °C y mínima de 6 °C.

chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros. Temperatura máxima de 12 °C y mínima de 6 °C. Sábado 28 de noviembre: lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

Los acumulados de precipitación corresponden al pronóstico estatal del SMN, mientras que las temperaturas máximas y mínimas del jueves y viernes proceden de Weather.com.

¿Qué tanto frío hará en Aguascalientes?

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados centígrados en las zonas serranas de Aguascalientes durante las madrugadas del jueves 26, viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Por su parte, Weather.com anticipa que el termómetro no superará los 14 grados durante el jueves ni los 12 grados durante el viernes, por lo que se prevé un ambiente frío incluso durante las horas del día.

¿A qué hora lloverá en Aguascalientes?

Weather.com estima que las precipitaciones se presentarán tanto durante el día como durante la noche del jueves 26 de noviembre. Durante la noche del viernes se prevé que los cielos comiencen a despejarse.

¿Qué riesgos representan las lluvias en Aguascalientes?

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

Estas condiciones también podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Ante este panorama, se recomienda evitar cruzar vialidades inundadas, cauces de arroyos y pasos a desnivel con acumulación de agua, así como conducir con precaución.

Recomendaciones para proteger a niños y adultos mayores del frío

Ante el descenso de las temperaturas y la presencia de lluvias en Aguascalientes, se recomienda prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Entre las medidas básicas de prevención se encuentran:

Utilizar varias capas de ropa y proteger cabeza, manos y cuello.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Reducir la exposición prolongada al frío y la lluvia.

Cambiar inmediatamente la ropa mojada.

Mantener una hidratación adecuada.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión sin ventilación adecuada.

Buscar atención médica ante dificultades respiratorias o síntomas de hipotermia.

¿Cómo proteger a las mascotas durante la tormenta invernal?

Los animales de compañía también requieren cuidados ante las bajas temperaturas y la humedad, especialmente aquellos de edad avanzada, cachorros o con enfermedades.

Se recomienda mantenerlos dentro de casa o en espacios techados, secos y protegidos del viento, proporcionarles agua y alimento suficiente, mantener sus camas y mantas secas y evitar que permanezcan a la intemperie durante las noches y madrugadas.

La población deberá mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, debido a que las condiciones previstas pueden variar conforme avance la primera tormenta invernal de la temporada.

Fuentes: Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Pronóstico Extendido a 96 horas del 24 de noviembre de 2026, y previsión meteorológica de Weather.com para el 26 y 27 de noviembre de 2026. Las medidas de prevención son recomendaciones generales.