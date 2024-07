Las Panteras de Aguascalientes no pudieron defender su casa en su segundo duelo de la serie ante los Freseros de Irapuato, ya que perdieron por un marcador de 84-98.

Este viernes por la noche, las Panteras de Aguascalientes recibieron nuevamente a los Freseros en la cancha de los Hermanos Carreón, en un partido correspondiente a la jornada 6 de la LNBP Varonil. Los felinos querían barrer a los guanajuatenses y mantener su invicto en casa, pero en el último cuarto vieron cómo les remontaron el partido.

Las Panteras comenzaron bien en el primer cuarto, generando una ventaja de 8 puntos a su favor, pero en el segundo periodo los Freseros respondieron recortando la distancia a solo 5 unidades, siendo un partido muy parecido al primero de la serie, ya que cada equipo tuvo sus ‘rachas’ buenas para tomar la delantera en el marcador.

En el tercer cuarto, las Panteras siguieron sufriendo, pero lograron mantener la ventaja a su favor, aunque con una diferencia mínima. Al iniciar el cuarto periodo, los Freseros tuvieron sus mejores minutos y le dieron la vuelta al partido, algo que mermó considerablemente el funcionamiento de los locales.

Los cambios de “Pepo” Martínez no fueron acertados, ya que los jugadores que entraban para intentar recuperar el partido no dieron lo mejor de sí. Al final, las Panteras no pudieron recuperarse y solo vieron cómo los Freseros se alejaban en el marcador.

El resultado final fue de 84-98 a favor de Irapuato, siendo la primera derrota en casa para las Panteras y la tercera en la temporada, por lo que ahora marchan con un récord de 3-3. Los mejores del partido fueron Jimond Ivey y Antwon Lillard de los Freseros, quienes anotaron 24 puntos cada uno, mientras que los más destacados de Panteras fueron Jaron Martin y Joshua Perkins con 18 y 17 puntos anotados, respectivamente.

Las Panteras regresarán a “la cueva” el martes y miércoles para recibir a los Lobos Plateados de Puebla.