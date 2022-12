Adrián Basilio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La candidatura de México para los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040 ya tuvo su primer tropiezo a nivel interno, precisamente por la falta de experiencia en este tipo de compromisos.

El 26 de octubre pasado, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, principal promotor de la candidatura mexicana, anunció que el 30 de noviembre se daría a conocer el denominado «Comité Promotor de México», encargado de la integración del dossier y el respectivo cabildeo en la Familia Olímpica; sin embargo, esto no sucedió.

Ni la Cancillería ni el Comité Olímpico Mexicano (COM) informaron al respecto en una semana en la que el deporte ha acaparado la atención, primero por la entrega del Premio Nacional de Deportes 2022 (PND), el pasado lunes, y luego por la eliminación de la Selección Mexicana de la Copa del Mundo de Futbol de Qatar 2022, el miércoles.

El día de la entrega del PND, la titular de la Conade, Ana Guevara, quien está renuente a la candidatura tricolor, dijo que acataría una instrucción del Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, para respaldar las aspiraciones nacionales para ser sede olímpica.

«Si la indicación del Presidente es apoyar la candidatura, pues lo haremos, pero no es una iniciativa surgida desde la Conade», declaró entonces la responsable del deporte en el País.