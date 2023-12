El pasado jueves, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, presentó su primer informe de labores. Durante dicho evento, la Ministra Piña resaltó algunas de las resoluciones más polémicas durante el año, particularmente la inconstitucionalidad de la incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA, del famoso “Plan B” en materia electoral, así como también el fallo que obligaba al Senado a nombrar a los comisionados faltantes del INAI, entre otras; asimismo, felicitó a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se manifestaron en contra de la extinción de los fideicomisos, haciendo hincapié en la importancia de la defensa de la independencia judicial y que, actualmente, la Suprema Corte (y el PJF) se ha visto inmersa en ataques políticos que buscan debilitar la función judicial. Por primera vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no asistir, enviando a la actual secretaria de Gobernación Luisa Alcalde en su representación. Lo anterior no es casualidad, dado que el poder ejecutivo ha sido hostil con la SCJN, amenazando incluso con reformar todo el PJF con tal de ampliar su influencia en esta institución.

Más allá de las evidentes causas por las cuales el presidente decidió no presentarse, es sumamente preocupante la evidente ruptura que existe entre el poder ejecutivo y judicial, la cual pone en riesgo el respeto al estado de derecho y la protección constitucional de los gobernados. Las decisiones de las y los jueces nunca serán del agrado de toda la población (sobre todo del sector político, cuyos intereses suelen verse mermados), sin embargo, esta notoria ruptura puede derivar en una crisis sin precedentes que afecte la esfera jurídica de las y los mexicanos, toda vez que los contrapesos se ven comprometidos (en el caso del poder legislativo, mientras que MORENA sea el partido con mayor presencia en el congreso de la unión, el presidente podrá presentar las iniciativas que desee y que se aprueben a su gusto).

El ministro José Luis González Alcántara Carrancá explicó, en su columna “¿Negar la pesadilla?” en el portal El Heraldo de México, partiendo de la obra “Los juristas del horror” de Ingo Müller, cuál fue el papel de los jueces durante el ascenso de Hitler e inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde destacó cómo decidieron pasar por alto los atropellos a la constitución alemana y fueron serviles al régimen en ascenso, así como su caída en desgracia al finalizar la guerra, apuntando textualmente “El error de los jueces alemanes fue su renuncia a ser protagonistas de su propia historia”. Esta última frase refleja, esencialmente, la labor de algunos jueces (ministras y un ex ministro) quienes han decidido desempeñar sus funciones poniendo sus intereses primero (lealtad al oficialismo) antes que respetar la constitución.

Lo anterior no es poca cosa, toda vez que el día de ayer fue designada como ministra de la SCJN a Lenia Batres (hermana del actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México Martí Batres), lo anterior tras el rechazo de las dos ternas que envió el presidente, evidenciando un claro conflicto de interés. La nueva ministra ocupará el cargo que dejó el ex ministro Arturo Saldívar (quien recientemente se sumó a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum), de esta manera el presidente consiguió una “aliada” más dentro de la Corte, buscando que prevalezcan los intereses de su partido. El papel que deben desempeñar las y los ministros de la SCJN, tal y como lo mencionó la ministra Norma Piña, debe ir encaminado a respetar la independencia judicial y que prevalezca el estado de derecho, no ceder a intereses políticos; asimismo, como lo resaltó el ministro González Alcántara Carrancá, veremos quiénes serán las y los jueces que van a renunciar a ser protagonistas de su propia historia y terminarán por claudicar a favor de un régimen que favorezca sus intereses.

El panorama es desalentador, sin embargo, quedará en manos de las y los ministros demostrar de qué lado están: del respeto a la constitución y la democracia, o del partido en turno.