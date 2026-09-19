El dirigente estatal del PRI, Kendor Macías Martínez, señaló que el partido mantiene abierta la posibilidad de integrar una coalición electoral, aunque esperará la publicación del calendario oficial del proceso local para conocer los plazos legales y definir las condiciones de un eventual convenio.

Explicó que todavía no se determinan los tiempos para registrar una alianza ni los partidos que podrían conformarla. Mientras no exista un acuerdo formal, indicó, el PRI continuará preparándose bajo el escenario de competir por separado en municipios y distritos.

Sobre la distribución de candidaturas, descartó que una negociación deba sujetarse necesariamente a un reparto del 50% para cada partido. Señaló que se analizará la fuerza electoral de cada instituto político en municipios y distritos locales y federales, a fin de asignar posiciones conforme a los resultados y capacidades de cada fuerza.

Agregó que, de concretarse una coalición, también podrían negociarse espacios administrativos y otros acuerdos políticos, como ocurrió en el proceso electoral de 2022.

Macías Martínez indicó que la posibilidad de establecer alianzas también se analiza a nivel federal. Mientras se toman definiciones, el PRI continuará preparando estructuras y perfiles. Precisó que las candidaturas plurinominales permanecerán bajo responsabilidad de cada partido, independientemente de cualquier coalición electoral.