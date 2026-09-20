El diputado federal Humberto Ambriz Delgadillo consideró necesario que el PRI, el PAN y otras fuerzas políticas construyan un bloque opositor rumbo a las elecciones de 2027, al señalar que una coalición permitiría disputar la mayoría legislativa y competir por gobiernos estatales, además de fortalecer su posición de cara al proceso presidencial de 2030.

El legislador priista sostuvo que, pese a las diferencias históricas entre el PRI y el PAN, la coyuntura electoral obliga a analizar la posibilidad de competir juntos. Señaló que la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno, mantiene conversaciones con otras fuerzas políticas para avanzar en una eventual alianza nacional.

Ambriz Delgadillo planteó que, antes de definir acuerdos, deberán revisarse los resultados electorales y la estructura de cada partido en las entidades para determinar dónde una coalición tendría posibilidades de competir de manera conjunta. Entre los escenarios que mencionó se encuentran la disputa por recuperar gubernaturas y la conservación de aquellas que actualmente están en manos de la oposición.

El diputado señaló que uno de los principales propósitos de la alianza sería evitar que el partido oficialista conserve la mayoría en el Congreso, al considerar que el ejercicio de esa mayoría ha tenido consecuencias presupuestales para instituciones públicas y proyectos de infraestructura.

Ante las críticas de que una alianza podría debilitar al PRI, Ambriz Delgadillo defendió la estructura territorial del partido y puso como referencia los resultados obtenidos en Durango y Coahuila. También destacó que el PRI ha reconocido resultados electorales adversos y mantenido su participación institucional después de derrotas en procesos presidenciales.