El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Aguascalientes ha fortalecido los protocolos de seguridad en las escuelas comunitarias ubicadas en zonas rurales, particularmente en aquellas cercanas a los límites con Jalisco y Zacatecas, donde durante el último año se han registrado hechos de violencia en las inmediaciones, informó el delegado estatal del organismo, Álvaro de Ávila Aguilar.

El funcionario explicó que, si bien ninguna escuela del Conafe ha sido escenario de enfrentamientos, en algunas ocasiones ha sido necesario activar medidas de protección debido a incidentes ocurridos en las cercanías de comunidades ubicadas principalmente en los municipios de El Llano y Asientos.

Precisó que el caso más reciente se registró el año pasado, cuando un enfrentamiento se aproximó al territorio de Aguascalientes, situación que obligó a implementar los protocolos de resguardo para proteger la integridad de alumnos, docentes y personal educativo.

Explicó que las acciones de respuesta siguen los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública y consisten en resguardar a los estudiantes dentro de los planteles, mantenerlos alejados de ventanas y otras zonas de riesgo, y permanecer bajo resguardo hasta que las autoridades determinen que la situación ha sido controlada.

Subrayó que, pese a estos incidentes, ningún hecho violento ha alcanzado las instalaciones escolares y, hasta el momento, no se han registrado afectaciones entre los estudiantes ni el personal del Conafe.

Asimismo, destacó que maestros, capacitadores y educadores comunitarios reciben formación permanente por parte de instancias estatales especializadas en protección civil y seguridad, con el propósito de que conozcan los procedimientos de actuación ante cualquier situación de riesgo.

Señaló que las dependencias estatales encargadas de la prevención han acudido a las microregiones donde opera el Conafe para capacitar tanto al personal educativo como a los responsables de los servicios comunitarios.