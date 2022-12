Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal brindarán traslado gratuito a las familias que no consigan taxi para el trayecto a sus domicilios durante Nochebuena, informó el titular de la corporación, Antonio Martínez Romo.

El funcionario señaló que, como se ha venido implementando durante los últimos años, en la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25, los policías municipales podrán brindar un viaje seguro a las familias que deambulen a altas horas de la madrugada en busca de transporte.

Dijo que el servicio se brindará con el objetivo de proteger la integridad de quien así lo requiera; agregó que se garantizará que las personas que salgan a disfrutar de las fiestas regresen con toda tranquilidad a sus hogares, gracias a la escolta de los elementos.

En ese sentido, explicó que los interesados en recibir el traslado gratuito deberán acercarse con los elementos que se encuentren patrullando en las diversas zonas de la ciudad, pues ellos ya tienen la orden de hacer los trayectos a los domicilios que se les indique.

Incluso, hizo el llamado a las personas que se sientan alcoholizadas y no puedan conducir para que se detengan frente a una unidad y pidan el apoyo de la policía, para de esta forma no arriesgarse, ni arriesgar a terceros y prevenir accidentes.

Como otra opción, Martínez Romo detalló que los conductores ebrios podrían solicitarle a cualquier elemento ser su conductor designado y así evitar dejar su vehículo en cualquier lugar que pueda resultar inseguro.

Finalmente, dejó en claro que estas acciones deberán hacerse antes de caer en alguno de los puntos en los que se instalará el Operativo Alcoholímetro, pues, en ese caso, el conductor que sea detectado en estado de embriaguez será detenido y su vehículo llevado a la Pensión Municipal.