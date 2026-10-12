La prevención del suicidio requiere la participación activa de las familias, las instituciones y la sociedad, además de la atención psicológica individual, señaló Israel García Esparza, director de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes.

Ante los elevados índices de suicidio que registra la entidad, explicó que esta problemática tiene un origen multifactorial, en el que intervienen condiciones psicológicas, familiares, económicas y sociales que pueden incrementar la vulnerabilidad de las personas.

Advirtió que la atención terapéutica puede resultar insuficiente cuando persisten situaciones de violencia, conflictos familiares o condiciones adversas que afectan el bienestar emocional. Por ello, consideró necesario intervenir también en los entornos donde se desarrolla la vida cotidiana.

García Esparza destacó la importancia de expresar las emociones y fortalecer las redes de apoyo, pues muchas personas aprenden a ocultar sentimientos como la tristeza o la frustración. “Las emociones están para compartirlas”, afirmó.

Reconoció que adolescentes y adultos jóvenes muestran mayor disposición para acudir a terapia y hablar sobre salud mental, aunque persisten obstáculos económicos y limitaciones en los servicios públicos de atención psicológica.

También alertó sobre la normalización del estrés laboral y otras condiciones que deterioran el bienestar emocional, por lo que llamó a construir ambientes saludables y fortalecer los vínculos personales.

“Somos responsables, porque vivimos en sociedad y en un entorno compartido, de la salud mental de los demás”, expresó.

Finalmente, invitó a escuchar sin prejuicios, acompañar a quienes atraviesan dificultades y recuperar la comunicación cercana, al considerar que la prevención del suicidio también comienza con acciones cotidianas de solidaridad y atención hacia los demás.