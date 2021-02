Perla Martínez Agencia Reforma

MONTERREY, NL .-Una parálisis en la inversión de proyectos privados traerán las reformas a la Ley de Industria Eléctrica, aprobadas el viernes en comisiones, previó Hernán Salinas, integrante de la Comisión de Energía.

El Diputado federal del PAN por Nuevo León señaló que a los inversionistas privados no les interesará generar proyectos si se dará prioridad a la CFE.

“Vemos venir una parálisis en las inversiones en nuevos proyectos de energías renovables y de energías limpias”, anticipó.

“También en proyectos privados de generación de energía, porque si la ley ya te establece que primero vas a despachar a CFE, ¿cuál es el incentivo para invertir en generación de energía?, entonces si me voy a formar en la fila y no importa qué tan eficiente soy cuando produzco, por mandato de ley le vas a comprar a CFE, entonces, prácticamente el riesgo es muy alto.

“Me estás diciendo: ‘voy a darle a CFE todo el negocio y si al final me falta tantita energía me voy con el privado’. Entonces, en ese ambiente ¿quién va a invertir? y para los que ya están instalados es una competencia desleal”, cuestionó Salinas.

El viernes, la Comisión de Energía aprobó el dictamen con las modificaciones.

Los cambios obtuvieron 22 votos a favor y 10 en contra, entre ellos el del legislador federal por Nuevo León.

“Desde nuestra óptica va a tener efectos muy dañinos, yo diría, inclusive devastadores para la industria eléctrica en el País, sobre todo para el aspecto de generación”, indicó.

Actualmente, resaltó Salinas, impera un criterio de eficiencia en el despacho de energía.

“Las más baratas, las que tienen un costo variable más barato son las primeras que se despachan”, manifestó, “despachar significa utilizarse”.

“Imaginemos que tienes tres generadores de energía, los tres llegan a un centro de carga y el Centro Nacional de Control Eléctrico (Cenace) decide: ‘este generador despacha o este generador se utiliza y este generador se espera en la fila”.

“La regla con este cambio es despachar primero a las plantas de CFE, independientemente del costo de generación”.

Al violentarse las reglas de competencia, con los privados, Salinas anticipó amparos, una vez que quede aprobada la modificación en el pleno de la Cámara de Diputados.

“Vendrá una ola de amparos, vendrán acciones de inconstitucionalidad”, expresó el legislador federal, “y no descartamos que puedan venir arbitrajes internacionales por parte de las empresas que hoy se están sintiendo afectadas”.