José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.-La alta probabilidad de que el Partido Republicano gane el control de la Cámara Baja, y quizá el Senado, durante la elección del próximo martes provocará un mayor escrutinio legislativo sobre México en áreas como la política antinarcóticos y el estado de la democracia.

Según las predicciones más recientes del sitio Five Thirty Eight, los republicanos tienen 88 probabilidades sobre 100 para hacerse del control de la Cámara de Baja de EU mientras que en el Senado los republicanos tienen 48 por ciento de probabilidades sobre 100.

La llegada de los republicanos al control del Capitolio significaría un mayor número de audiencias sobre temas de alto interés republicano como el tráfico de fentanilo procedente del País y la competencia en el sector telecomunicaciones, señalan los expertos.

«Habrá mucha atención en México en todas sus dimensiones», dijo a Grupo REFORMA Ryan C. Berg, director para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

«(Habrá mucha atención) sobre su política hacia Rusia, sobre su política hacia Venezuela, sobre el comercio y algunas de las disputas comerciales y consultas que podrían no ser sólo en el espacio energético».

En tanto, Carl Meacham, director gerente de la firma FTI Consulting en Washington, y ex miembro del staff republicano en el Senado, reconoce que hay una sensación de que habría una parálisis en torno a votos entre republicanos y demócratas en el Congreso.

«El único lugar donde se podrían hacer cosas sería en temas de fiscalización, como audiencias (en el Congreso) y vigilancia. Ahí es donde creo que puede surgir la mayor parte del tipo de acción en torno a México», explicó Meacham.

En cuanto al tema migratorio, una encuesta de octubre del Pew Research Center señaló que figura entre los temas principales para los votantes republicanos. Alrededor de 76 por ciento cita la inmigración como un tema muy importante para su voto.

Sin embargo, a decir de los analistas, el control los altos flujos de indocumentados que llegan hasta EU a través de México ha otorgado al Presidente Andrés Manuel López Obrador desde 2018 una herramienta de presión crucial en la relación bilateral, y la cual mantendría ante un Congreso republicano.