Las temperaturas mínimas en Aguascalientes podrían descender hasta los cero grados centígrados durante diciembre y enero, como parte de la temporada invernal, para la cual se pronostica la llegada de 56 frentes fríos, informó el coordinador de Protección Civil Municipal, José Gabino Vázquez Vega.

El funcionario explicó que, con el ingreso del frente frío número 8, se registraron temperaturas mínimas de 6 grados centígrados y se prevén valores mínimos de entre 6 y 8 grados, con máximas de entre 24 y 25 grados. También se pronostican lluvias en forma de chubascos que podrían incrementar la sensación de frío.

Ante estas condiciones climáticas, Protección Civil mantiene habilitado un refugio temporal en un salón de usos múltiples ubicado sobre la calle Canario, casi esquina con la avenida Siglo XXI, con capacidad para 16 personas. Además, la Secretaría de Obras Públicas trabaja en la construcción de un nuevo centro de atención en el cruce de las calles Cobá y Artillero Mier, cuya conclusión está prevista para principios de enero y que podrá recibir hasta 60 personas.

El nuevo inmueble contará con espacios para albergar a familias afectadas por emergencias y un área operativa para Protección Civil. El operativo de atención a personas en situación de vulnerabilidad se desarrolla en coordinación con Protección Civil Estatal, las policías municipal y estatal, así como con el DIF Estatal, que participa en la entrega de alimentos, la gestión de documentos, la vinculación laboral y la canalización a servicios de salud y asistencia.

Vázquez Vega también llamó a la población a evitar el uso de leña, carbón y otros materiales combustibles dentro de las viviendas, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Asimismo, recomendó mantener los calentadores alejados de materiales inflamables y evitar la sobrecarga de los contactos eléctricos.

La Coordinación Municipal de Protección Civil realiza recorridos para identificar a personas en situación de calle y ofrecerles el traslado a los refugios. La ciudadanía puede reportar estos casos a través de los números 911 y 072, particularmente ante el pronóstico de temperaturas más bajas durante los próximos meses.