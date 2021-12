Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que la compra de la refinería Deer Park a la empresa Shell se concretará en enero, pues el Gobierno federal cuenta con recursos suficientes para cerrar la operación.

«Están las dos opciones: el liquidar la deuda, se tienen los recursos para eso. Se hizo una reserva del presupuesto, porque hubo un ahorro el año pasado y se apartó dinero para la compra de la refinería y para el inicio de la coquizadora de Tula», indicó.

«Hubo este ahorro y se decidió tener ese dinero disponible, pero Hacienda va a valorar lo que más conviene. Yo pienso que Hacienda optaría por pagar la deuda en los tiempos que se contrajo. Lo que yo sí puedo decir es que en enero se liquida completamente, ya en enero se cierra la operación».

De acuerdo con datos de Pemex, el valor de la transacción por los activos de la refinería ubicada en Texas es de 596 millones de dólares, equivalentes al 50 por ciento de la deuda de la refinería, que corresponde a la participación que Shell tenía en la sociedad.

«Ya en enero (paga México). No puedo decir más porque no vaya a salir, ahora sí, un panadero; no literalmente. Bueno, pero ya se concretó esta operación, ya lo único que hace falta es pagarla y tenemos el dinero», recalcó.

«Y con lo que nos sobró se echó a andar ya la coquizadora de Tula que quedó inconclusa, que esa es una planta muy importante porque va a producir más combustible, gasolinas, con combustóleo».

