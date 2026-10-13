Aguascalientes mantiene expectativas favorables para el cierre de 2026 en materia de inversión y generación de empleos, ante la próxima entrada en operaciones de nuevas empresas y la ampliación de plantas industriales, informó Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt).

Durante el año se han anunciado proyectos de inversión y expansión empresarial, mientras que la Secretaría de Economía ubicó a Aguascalientes entre las 15 entidades con mayor crecimiento y captación de inversión extranjera directa.

Los resultados recientes en generación de empleo, junto con el avance de proyectos que se encuentran en construcción o instalación de maquinaria, permiten anticipar nuevas contrataciones durante los próximos meses.

Hay empresas que están próximas a iniciar operaciones o ampliar sus plantillas laborales, además de proyectos que contemplan la generación de miles de empleos en distintas etapas, por lo que su incorporación será gradual, precisó.

Indicó que la estrategia económica estatal contempla diversificar la actividad productiva mediante inversiones en innovación, tecnologías de la información, semiconductores, electromovilidad, productos agropecuarios y textiles.

En materia de comercio exterior, reconoció la necesidad de ampliar los mercados de exportación, debido a que Estados Unidos concentra actualmente más del 80% de las ventas internacionales del Estado.

Por ello, señaló que se busca incrementar la presencia de productos estatales en Canadá y Europa, con el propósito de reducir la dependencia del mercado estadounidense.

Finalmente, destacó la importancia de promover el consumo de productos locales como una medida para respaldar a las empresas establecidas en la entidad y contribuir al sostenimiento de las fuentes de empleo.