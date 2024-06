Prevén regreso de Celine con show en JJOO

CDMX. -Celine Dion recibió una oferta formal de los organizadores de los Juegos Olímpicos de París para cantar en la ceremonia de inauguración el próximo 26 de julio.

El esperado regreso de Celine Dion a los escenarios podría producirse antes de lo esperado, a pesar de que su enfermedad, el síndrome de la persona rígida, le ha impedido cantar y, a veces, caminar.

«Celine no ha ocultado su deseo de volver a los escenarios, y París sería la oportunidad perfecta para ello. La oferta formal para actuar se hizo a principios de este año, y Celine está trabajando sin descanso para hacerla realidad», dijo una fuente a The Sun.

«Ha dado pasos de gigante y cada día está más fuerte, pero aún no está fuera de peligro. Todo el mundo cruza los dedos para que lo consiga. Será un gran momento», agregó.

El informante destacó que la intérprete de «All by Myself» sólo cantaría un tema en vivo, en el evento que se llevará a cabo en un desfile con barcos a través de Río Sena y no en un estadio, como regularmente se hace.

La última vez que actuó en directo fue en 2019 y más tarde se vio obligada a cancelar el resto de su gira mundial cuando sus problemas de salud fueron demasiado graves.